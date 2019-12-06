Son Dakika Haberleri: İHH, bakımını üstlendiği 95 bin yetim için 95 bin fidan dikecek
Son Dakika Güncel İHH, bakımını üstlendiği 95 bin yetim için 95 bin fidan dikecek - Son Dakika

İHH, bakımını üstlendiği 95 bin yetim için 95 bin fidan dikecek

6 saat önce

İHH İnsani Yardım Vakfı, bağışçılarının destekleri ile dünya genelinde bakımını üstlendiği 95 bin yetim için 95 bin fidanı toprakla buluşturacak.

İHH, bakımını üstlendiği 95 bin yetim için 95 bin fidan dikecek, System.String[]

İHH İnsani Yardım Vakfı, bağışçılarının destekleri ile dünya genelinde bakımını üstlendiği 95 bin yetim için 95 bin fidanı toprakla buluşturacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen törene, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Genel Sekreter Sabri Kızılkaya, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Doğan, İHH Genel Başkan Yardımcıları Said Demir ile Mahmut Yeşilyurt katıldı.

Protokole göre İHH'nın Yetim Sponsorluk Sistemi ile desteklenen 95 bin yetim adına Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 95 bin fidan dikilerek hatıra ormanları oluşturulacak.

Orman Genel Müdürlüğü, İnsani Yardım Vakfı, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:42 Kaynak: AA
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