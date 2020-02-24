İHH Balkan Raporu'nu yayımladı - Son Dakika

İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) tarafından hazırlanan "Balkan Raporu" yayımlandı.

İNSAMER Balkanlar araştırmacısı Emin Emin tarafından hazırlanan "Balkan Raporu: Bölünme ve Birleşme Sarmalında Bir Coğrafya" başlıklı raporda, bölgenin tarihi ve jeopolitik önemi, tüm bölge ülkelerinin karşı karşıya kaldığı ortak siyasi, sosyal ve ekonomik sorunların yanı sıra ülkeler arası krizler de incelendi.

Raporda, Bosna-Hersek'te Dayton Barış Anlaşması'yla ortaya konan sistemsizlik, Kosova'nın devletleşme süreci ve Sırbistan'la devam etmekte olan diyalog süreci, Makedonya'nın, ismini Kuzey Makedonya olarak değiştirmesinin arkasında yatan nedenler ve sonuçları ele alındı.

Sancak bölgesinin akıbeti ve Yunanistan'da Batı Trakya ve Çamerya bölgelerinde yaşamakta olan Türk ve Arnavut azınlıkların karşı karşıya kaldığı problemler ve bölge ülkelerinin karşı karşıya kaldıkları yolsuzluk, göç ve işsizlik gibi sorunların ele alındığı raporda uluslararası aktörlerin bölgedeki etkileri analiz edildi.

Raporda Türkiye'nin bölgeye yönelik girişimleri hatırlatılarak, "Türkiye, nasıl ki halefi olduğu Osmanlı Devleti'nin bölgede inşa ettiği köprüleri restore ediyorsa aynı şekilde bölge halkları arasındaki köprüleri de yeniden inşa etmelidir." denildi.

Balkanlar'da yaşanan son tartışmaların ışığında yerel, bölgesel ve küresel aktörlerin tümünün, bölgedeki istikrarın korunması adına hareket etmeleri gerektiği belirtilen raporda, aksi takdirde bölgede yakın bir tarihte yaşanan faciaların tekrarlanabileceği uyarısında bulunuldu.