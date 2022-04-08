İHH Balkanlardaki 9 ülkeye ramazan kumanyası ulaştırdı - Son Dakika
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İHH Balkanlardaki 9 ülkeye ramazan kumanyası ulaştırdı

08.04.2022 17:53

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında Balkanlar'daki 9 ülkede 3 bin 300 aileye kumanya dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında Balkanlar'daki 9 ülkede 3 bin 300 aileye kumanya dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, Balkanlar'daki ramazan çalışmalarını Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan (Preşova ve Sancak), Romanya, Macaristan ve Polonya'da sürdürüyor.

Yetimler ile ailelerine, ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara ve gazilere yardımlarda bulunan vakıf, toplamda 3 bin 300 aileye kumanya dağıtırken 2 bin kişiye de iftarlık ikram etti.

İHH Balkanlardaki 9 ülkeye ramazan kumanyası ulaştırdı
İHH Balkanlardaki 9 ülkeye ramazan kumanyası ulaştırdı
İHH Balkanlardaki 9 ülkeye ramazan kumanyası ulaştırdı

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Balkanlar, Polonya, Kosova, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH Balkanlardaki 9 ülkeye ramazan kumanyası ulaştırdı - Son Dakika


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