İHH, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yetim çocuklara bayramlık dağıttı - Son Dakika
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İHH, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yetim çocuklara bayramlık dağıttı

29.04.2022 16:40
İHH, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yetim çocuklara bayramlık dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Rasulayn ilçesindeki yetim çocuklara nakdi yardım yaptı ve bayramlık elbise dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Rasulayn ilçesindeki yetim çocuklara nakdi yardım yaptı ve bayramlık elbise dağıttı.

İHH'nın Barış Pınarı Harekatı Ofis Sorumlusu Cerrah Uveyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rasulayn'daki yetim çocukların yüzünün gülmesi için İHH'nın "Bayramlık Elbise Dağıtımı" programı düzenlediğini söyledi.

Uveyid, program kapsamında Rasulayn'da 2 bin yetim çocuğa kıyafet dağıtıldığını bunun yanı sıra 300 yetim çocuğa nakdi yardım yapıldığını belirtti.

"1800 sivile sıcak yemek veriliyor"

Uveyid, ramazanın başından bu yana çeşitli yardımlar yaptıklarını aktararak, "Tel Abyad ilçesine bağlı Sluk beldesinde İHH'nın mobil mutfağında günlük 1800 sivile sıcak yemek veriliyor. Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde 750 yardıma muhtaç aileye kumanya verildi." dedi.

Hayırseverlere bağışlarından dolayı teşekkür eden Uveyid, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki yetim çocuklara ve ihtiyaç sahibi dul kadınlara yardımlarının süreceğini kaydetti.

İHH, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yetim çocuklara bayramlık dağıttı
İHH, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yetim çocuklara bayramlık dağıttı
İHH, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yetim çocuklara bayramlık dağıttı
İHH, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yetim çocuklara bayramlık dağıttı
İHH, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yetim çocuklara bayramlık dağıttı

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Barış Pınarı Harekatı, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yetim çocuklara bayramlık dağıttı - Son Dakika


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