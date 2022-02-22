İHH Başkanı Yıldırım'dan dünyaya "Afganistan'da uyuşturucu ile mücadele" çağrısı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, dünya ülkelerine Afganistan'da uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çabalara destek çağrısı yaparak uyuşturucu elde edilen bitkileri ekmek zorunda kalan Afgan çiftçilerin kalkınması için ülkedeki tarım sektörüne de destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkedeki gelişmeleri yerinden gözlemlemek amacıyla Afganistan'a bir haftalık ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, temasları boyunca Taliban yönetiminin Başbakan Yardımcısı Vekili Abdusselam Hanefi başta olmak üzere çeşitli bakanlar ve devlet yetkilileri ile görüştüğünü belirterek "Bizi çok iyi karşıladılar. İHH'yı tanıyorlar. Hem Türkiye'nin hem İHH'nın zor dönemde yapmış olduğu yardımları biliyorlar ve teşekkür ediyorlar." dedi.

Afganistan'da 40 yılı aşan savaş hali boyunca yaşanan insani dram ve Türkiye ile Afganistan arasındaki tarihsel bağ nedeniyle buranın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, ziyaretine dair şu ifadeleri kullandı:

"Yani hepimizin gençliğinde Afganistan başucumuzdaydı. Hepimizin yazdığı şiirler vardır. Eğer bu insanlar 43 yıl savaştılarsa şu anda da huzura ihtiyaçları var. Bu huzur içinde bütün insanların bunlara yardımcı olması lazım. Çünkü ekonomi tamamen altüst oldu. Bir milyondan fazla yetim kaldı. Burada uyuşturucu belası vardı. Beş milyon civarında uyuşturucu kullanan vardı. Bunların hepsiyle uğraşmak lazım, ilgilenmek lazım diye mesaj vermek için geldim."

Uyuşturucu ile mücadele için dünyaya çağrı

İşgal güçlerinin izni ve fayda sağlaması nedeniyle Afganistan'ın uyuşturucu merkezi haline getirildiğini savunan Yıldırım, Taliban yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde uyuşturucu ile mücadele etmede kararlı olduklarının kendisine aktarıldığını ifade etti. Yıldırım, Taliban yetkililerinin çiftçilere alternatif sunulması adına hem uluslararası toplumdan hem de kendilerinden yardım talebinde bulunduğunu kaydetti. Bu nedenle İHH olarak kısa bir süre içerisinde safran tohumu gibi Afganistan'da ekonomik getiri sağlayabilecek ürünleri çiftçilere dağıtacaklarını belirten Yıldırım, bununla ciddi bir istihdam beklediklerini söyledi.

Yıldırım, özellikle Batılı ülkelere Afganistan'da uyuşturucu ile mücadele eden sağlık kuruluşlarına ve tarım sektörüne destek verme çağrısında bulundu.

Afganistan'daki 40 yılı aşan savaşın sona erdiğini ve yeni bir düzenin kurulmakta olduğunu söyleyen Yıldırım, "Gelin burada tarıma destek verin. Çünkü buralar gerçekten uyuşturucuya müsait topraklar. Buraları değiştirmemiz lazım. Yani uyuşturucu üretimi yapılan toprağı başka tohumlarla ıslah etmemiz lazım. Bu da bütün dünya devletlerinin desteğiyle olur. Ben tekrar söylüyorum. Avrupalı devletler gençlerinizi düşünüyorsanız gelin Afgan hükümetinin çağrısına kulak verin, uyuşturucunun kökünü burada kazıyın. Kaynağını kurutun." ifadelerini kullandı.

Afganistan'dan Avrupa'ya kadar uzanan uyuşturucu ağının çeşitli istihbarat örgütleri tarafından kontrol edildiğini ve bu durumun başta Avrupa ile İslam ülkeleri olmak üzere geniş bir coğrafyada insanları mağdur ettiğini kaydeden Yıldırım, İHH olarak çeşitli yardım faaliyetleri ile Orta Doğu ve Afrika gibi birçok bölgede uyuşturucuyla mücadele ettiklerini anlattı.

Yıldırım, "Ben dünyaya çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki Avrupa'daki gençleri kurtarmak istiyorsanız, Amerika'daki gençleri kurtarmak istiyorsanız, İslam dünyasındaki gençleri kurtarmak istiyorsanız gelin Afgan hükümetinin uyuşturucu ile mücadelesine destek verin." diye konuştu.

Yetimlere destek artacak

Afganistan'da 1 milyon civarında yetim olduğunu kaydeden Yıldırım, ülkedeki yetimhanelerin ciddi anlamda yoksunluk içerisinde olduğunu ve kurum olarak buraların koşullarını iyileştirmek istediklerini söyledi.

Ayrıca ülke genelinde yeni yetimhanelerde açacaklarını belirten Yıldırım, "Biz tabii yetimhaneleri çok güzel yapıyoruz. Yani çocuklarımız biz nasıl yaşarsak öyle yaşasın istiyoruz. Biz çocuklarımızın ağlayan çocuk değil de gülen çocuk olmasını istiyoruz. Özgüvenli yetişmesini istiyoruz." dedi.

"İyilik Trenleri artmalı"

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türkiye'deki çeşitli STK'lerle ihtiyaç sahibi Afgan ailelere dağıtılmak üzere organize edilen "İyilik Treni"ne İHH olarak yüklü miktarda katkıda bulunduklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Afganistan halkının ayakta kalmasını istiyoruz. Çünkü 43 yıldır bir mücadele içerisindeler ve kendilerini işgal eden bütün güçleri gönderdiler. Afganistan halkı işgal edilmiş tüm topluluklara bir medrese oldu. Umut oldu. Özgüven aşıladı. Aslında bu bizim bir borcumuz Afganistan halkına. Onun için biz yardım ediyoruz. Bu konuda tabii ben İHH olarak şahsen hem cumhurbaşkanımıza hem İçişleri Bakanı Süleyman Beye ve Ulaştırma Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Onların bu gayretlerinin Afganistan'da nasıl yankılandığını gördüm. Şahitlik yaptım. Bu trenler devam edecek ve ben buradan da ayrıca rica ediyorum. Bu trenler devam etsin."

İyilik Treni ile gelen yardımların, yoksul Afgan halkına dağıtımında görev alan tüm Türk kurumlarına da teşekkür eden Yıldırım, "Bizim asıl yapmamız gereken de bu geçiş sürecinde yani kendi kendilerine ayakta durana kadar ihtiyaç duyulan her alanda yardımları ulaştırmak. Bunun için özellikle tarım alanında çalışıyoruz. Ziraat alanında çalışıyoruz. Tohumlar getiriyoruz ve bu tohumlardan da ciddi sonuçlar elde etmeye şimdiden başladık." diye konuştu.