İHH Beyşehir Temsilciliği yeni yerinde hizmet vermeye başladı - Son Dakika

İHH Beyşehir Temsilciliği yeni yerinde hizmet vermeye başladı

Konya İnsani Yardım Derneği (İHH) Beyşehir Temsilciliği, yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.

Konya İnsani Yardım Derneği (İHH) Beyşehir Temsilciliği, yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.

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İHH Beyşehir Temsilciliği görevine atanan Lokman Öksüz, yaptığı açıklamada, çeyrek asrı aşkın bir süredir dünya mazlumlarının yardımına koşan Konya İHH Konya'nın çeşitli ilçelerde temsilcilikler açmaya devam ettiğini belirterek, Konya'da 19'uncu temsilcilik özelliğine sahip olan Beyşehir Temsilciliğinin ise yeni adresinde tüm hayırsever ve ihtiyaç sahibi kişilere hizmet vermeye başladığını aktardı. Öksüz, şunları kaydetti:

"Dünyanın 144 ülkesinde yardım faaliyetlerini sürdüren bir teşkilatın Beyşehir temsilciliğini açmak için girdiğimiz bu kutlu yolda Allah'ın izzet ve ikramı ile muvaffak olduk. Bugün Allah'ın izniyle temsilciliğimiz her zaman, her yerde mazlumun yanında zalimin karşısında olacaktır. Beyşehir'de bulunan yardıma muhtaç kardeşlerimizi nasıl sahipleniyorsak, bundan sonra da aynı şekilde dünyadaki bütün muhtaç kardeşlerimizi sahipleneceğiz. Beyşehir'de ise gönül esasına dayalı olarak, kulun duası, Rabb'imizin rızası için bu görevi yerine getirmenin gayret ve çabasını göstereceğiz. Temsilcilik olarak çarşı merkezindeki Cuma Camisi karşısındaki yeni adresimizde hizmet vermeyi sürdüreceğiz."

Beyşehir, Konya, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH Beyşehir Temsilciliği yeni yerinde hizmet vermeye başladı - Son Dakika
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