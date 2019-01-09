İhh, Binlerce Kişiye Işık Oldu

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle 2018'de 11 bin 238 katarakt ameliyatı gerçekleştirdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle 2018'de 11 bin 238 katarakt ameliyatı gerçekleştirdi.



Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2007'de "Siz Görürseniz Onlar da Görecek" sloganıyla Afrika'da başlatılan "Katarakt Ameliyatları Projesi" kapsamında 2017'de, 100 bin hedefine ulaşıldı.



2017'de Afrika'nın dışında dünyaya açılan proje ile geçen yıl 11 bin 238 katarakt ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyatlar sayesinde Asya ülkeleri ağırlıklı olarak Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Nijer, Etiyopya ve Mali'de binlerce kişi yeniden ışığa kavuştu.



Bölgedeki doktor ve sağlık çalışanları için de bir eğitim programı haline gelen bu projede ameliyatlar, 500 lira karşılığında yapıldı.



İHH'nın 2007 yılından bu yana 17 ülkede gerçekleştirdiği ameliyat sayısı 114 bin 433'e, saha taraması ise 726 bin 222'ye ulaştı.



2019'da 15 bin ameliyat hedefi



İHH İnsani Yardım Vakfı, 2019 yılında da bağış gelmesi durumunda Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Mali, Sudan, Uganda ve Etiyopya'da 15 bin ameliyat gerçekleştirmeyi hedefliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Katarakt Koordinatörü Yasin Bakır, ameliyatları gerçekleştirmek üzere gerçekleştirdiği ülke ziyaretleri esnasında yaşadığı hikayeleri aktararak, bu çalışmalar sayesinde uzun yıllar sonra gözleri açılan hastaların, yardımlarından dolayı Türk halkına minnet duyduklarını belirtti.

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