İHH bir yılda Suriye'de 14 bin briket ev inşa etti - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, iç savaş nedeniyle yaşam mücadelesi veren Suriyeliler için geçen yıl 14 bin ev inşa etti.

Suriye'de savaşın başladığı andan itibaren gıda, sağlık, barınma, okul gibi birçok alanda çalışmalar yürüten İHH tarafından hayata geçirilen betonarme ve briket ev projeleriyle geçen yıl binlerce aile, çadırlardan kurtarılarak sıcak yuvaya kavuşma imkanı buldu.

İHH tarafından geçen yıl yapımı tamamlanan 14 bin briket ev, çadırlarda zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren Suriyelilere teslim edilirken, 6 bin briket ve betonarme evin inşası sürüyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, Suriyeli savaş mağdurlarının yaralarını sarmak için 10 yıldır bölgede görev aldıklarını anlattı.

"39 farklı alanda binlerce aileye sıcak yuva sağlandı"

Savaşın başladığı andan itibaren İHH olarak Reyhanlı, Kilis ve Şanlıurfa'daki bölge ofislerinde mazlum Suriye halkını desteklemeye devam ettiklerini belirten Tosun, şöyle konuştu:

"Suriye'de kalıcı eserlere oldukça önem veriyoruz. Bu kapsamda Suriye'de sağlık merkezinden, briket evlere, betonarme evlerden, okul binalarına kadar çok sayıda projeyi hayata geçirdik. 39 farklı alanda binlerce aileye sıcak yuva sağlandı. Geçen yıl yapımı tamamlanan 14 bin briket ev ailelere teslim edildi, 6 bin briket evin inşaat çalışması yoğun şekilde devam ediyor. Suriye'nin farklı bölgelerinde şu ana kadar binlerce kişi çadırlardan kurtularak sıcak yuvasına kavuşturuldu."

"Eğitimden mahrum kalmamaları için 2 üniversite ile 47 okul açıldı"

Savaşın devam ettiği ülkede çok sayıda öğrencinin eğitimden mahrum kaldığına değinen Tosun, şunları kaydetti:

"İHH olarak eğitim çalışmalarına oldukça önem veriyoruz. Bu kapsamda Suriye'nin farklı bölgelerinde 2 üniversite, 40 okul, 6 anaokulu, bir ebelik okulu ile bir rehabilitasyon merkezi açtık, okullarımızda 15 bin öğrenci eğitime devam ediyor."

Bölgede en büyük ihtiyaçların başında sağlık hizmetinin geldiğine dikkati çeken Tosun, "Farklı noktalarda 11 sağlık tesisi, 44 sağlık merkezi, 3 protez merkezi kurduk, ayrıca bölgedeki 23 hastaneye de düzenli olarak destek sağlanmaktadır. Bu yıl da yardımlarımız devam edecek." diye konuştu.