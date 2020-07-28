İHH Bitlis Şubesi LGS il birincisini ödüllendirdi - Son Dakika

Türkiye İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bitlis Şubesi, Lise Geçiş Sınavında (LGS) Bitlis il birincisi Adilcevaz İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Eren Akkoç'u ödüllendirdi.

Okul Müdürü Hakan Baloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen sınava hazırlanan öğrencilere her türlü desteği sunduklarını belirtti.

Öğretmenlerin uzaktan eğitim ve aile ziyaretleriyle öğrencileri sınava hazırlamak için var gücüyle çalıştığını anlatan Baloğlu, "Sınava hazırlanan öğrencilerimizin hepsi büyük özveriyle çalışıp bizi onurlandırdı. Hüseyin Eren kıymetli bir öğrencimiz. Hedefi İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi olmak. Tercihlerini yaptık. İnşallah öğrencimiz buraya yerleşecek. Kendisiyle gurur duyuyoruz. İHH Bitlis Temsilcisi Muzaffer Taşcan da öğrencimizi ödüllendirdi." diye konuştu.