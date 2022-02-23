İHH, Burkina Faso'da okul açtı - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı, Burkina Faso'da bulunan Yatenga ilinde 360 öğrenci kapasiteli bir okul açtı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakfın kalıcı eser projeleri kapsamında Yatenga'daki Ziga köyünde bağışçıların destekleriyle imam hatip okulunun açılışı yapıldı.

Köydeki yoğun yağışlarda yıkılarak, kullanılamaz hale gelen okulun yerine inşa edilen yapıya, "Es Seyyid Muhammed Suruci-Seyyid Baba İmam Hatip Okulu" ismi verildi.

Okul, Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgede hem dini hem de fenni ilimlerin okutulması amacıyla inşa edildi. Okulda kız öğrenciler için 4 sınıf, erkek öğrenciler için 2 sınıf, 1 idari ofis, erkek ve kız öğrenciler için ayrı mescit, abdesthane ve tuvaletler bulunuyor.

Solar sistem kuruldu

Okulun bahçesinde bölge halkının da yararlanabileceği depolu su kuyusu açıldı. Proje kapsamında okulun tüm tefrişatı temin edilirken aydınlatma için de solar sistem kuruldu.

Bölge halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen okul açılışında İHH tarafından yemek ikramında bulunuldu.