İHH Bursa şubesi Suriye'ye 5 tır yardım gönderdi - Son Dakika

İHH Bursa şubesi Suriye'ye 5 tır yardım gönderdi
İnsan, Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa şubesince, Suriye'deki kamplara yardım gönderildi.
İnsan, Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa şubesince, Suriye'deki kamplara yardım gönderildi.
İHH'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, vakfın Bursa şubesi tarafından içinde insani yardımların bulunduğu 5 tır, Suriye'ye yola çıktı.
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun da katıldığı uğurlamada, dualarla gönderilen tırlardaki yardımlar kamplarda yaşayan Suriyelilere ulaştırılacak.
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