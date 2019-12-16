İHH'dan 10 bin öğrenciye eğitim desteği - Son Dakika
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İHH'dan 10 bin öğrenciye eğitim desteği

6 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib kırsalındaki okullarda öğrenim gören 10 bin öğrenciye okul kıyafeti dağıtıldı.

İHH'dan 10 bin öğrenciye eğitim desteği, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib kırsalındaki okullarda öğrenim gören 10 bin öğrenciye okul kıyafeti dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de savaşa rağmen eğitimin devam etmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

İdlib kırsalındaki öğrencilere okul kıyafeti dağıttıklarını aktaran Tosun, "Bölgede düzenli veya dönemsel olarak desteklediğimiz çok sayıda okul bulunuyor. Bu okullara işletim masrafı, ısınma, kırtasiye ya da kıyafet desteği gibi katkılar sağlıyoruz. Bu kapsamda son olarak İdlib kırsalındaki okullarda 30 bin parça okul kıyafeti dağıttık. Dağıtımlardan çoğunluğu yetim olan 10 bin öğrenci faydalandı." ifadesini kullandı.

Selim Tosun, eğitim yardımı çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:06 Kaynak: AA
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