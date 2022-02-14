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İHH'dan 24 bin 171 Suriyeli yetime insani yardım desteği - Son Dakika

İHH'dan 24 bin 171 Suriyeli yetime insani yardım desteği

14.02.2022 15:09
İHH'dan 24 bin 171 Suriyeli yetime insani yardım desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle başlattığı "Yetim Sponsorluk Sistemi" ile Suriye'de 24 bin 171 yetim çocuğa insani yardım ve nakdi destekte bulunduklarını bildirdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle başlattığı "Yetim Sponsorluk Sistemi" ile Suriye'de 24 bin 171 yetim çocuğa insani yardım ve nakdi destekte bulunduklarını bildirdi.

Vakfın Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Erdal Ağca, yazılı açıklamasında, savaşa rağmen yetimlerin bir geleceğinin olması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Yetimlere düzenli olarak nakdi destek verildiğini aktaran Ağca, şunları kaydetti:

"Sistem kapsamında, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib, Afrin, Azez, El Bab, Cerablus, Tel Abyad ve Rasulayn gibi bölgelerde yaşayan yetimlerin gıda, eğitim, barınma ve sağlık ihtiyaçları gideriliyor. Bu mağduriyeti en aza indirerek ülkelerini yeniden inşa edecek bireylerin yetiştirilebilmesi amacıyla yetim sponsorluk sistemimizi sürdürüyoruz. Bu sistem sayesinde her ay düzenli olarak 24 bin 171 Suriyeli yetimimize sosyal nakdi destek veriyor ve onların en asli ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz. Sponsorluk sistemi bağışçıların destekleri sayesinde yürütülüyor. Maalesef Suriye'deki iç savaştan en çok yetimler etkilendi. Bu yaraları sarmak için yürüttüğümüz yetim sponsorluk sistemi bağışçılarımızın katkılarıyla devam ediyor. Bu sistem sayesinde yetimlerimizin geleceklerini inşa etmeleri noktasında önemli bir destek vermiş oluyoruz."

İHH'dan 24 bin 171 Suriyeli yetime insani yardım desteği
İHH'dan 24 bin 171 Suriyeli yetime insani yardım desteği
İHH'dan 24 bin 171 Suriyeli yetime insani yardım desteği
İHH'dan 24 bin 171 Suriyeli yetime insani yardım desteği

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Suriyeli, Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH'dan 24 bin 171 Suriyeli yetime insani yardım desteği - Son Dakika


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