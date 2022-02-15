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İHH'dan 500 aileye gıda yardımı - Son Dakika

İHH'dan 500 aileye gıda yardımı

15.02.2022 13:22
İHH'dan 500 aileye gıda yardımı

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 500 aileye un ve gıda yardımında bulunuldu.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 500 aileye un ve gıda yardımında bulunuldu.

İHH tarafından Kastamonu'da bulunan 500 aileye 12 ton un ve 500 koli gıda yardımı yapıldı.

Dernek Başkanı Kadir Horuz, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kendilerine iletilen yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ettiklerini anlatan Horuz, "Kastamonu'da ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ettik. Bu ailelerle görüşerek, nelere ihtiyaçları olduğunu belirledik. Soğuk kış günlerinde temel gıda ihtiyacının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bazı ailelerimize un, bazı ailelerimize de gıda kolisi yardımında bulunduk." dedi.

İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Horuz, "Nerede bir mazlum, ihtiyaç sahibi varsa ona dokunmak için elimizden geleni yapıyoruz. İHH hem yurt dışında hem de yurt içinde mazlumların yanında olmaya devam ediyor." diye konuştu.

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Kastamonu, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH'dan 500 aileye gıda yardımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHH'dan 500 aileye gıda yardımı - Son Dakika
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