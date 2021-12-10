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İHH'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika

İHH'dan AA'ya ziyaret

10.12.2021 16:18
İHH'dan AA'ya ziyaret

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Samsun Şube Başkanı Mustafa Yeşil, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'ı ziyaret etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Samsun Şube Başkanı Mustafa Yeşil, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'ı ziyaret etti.

Yeşil, ziyarette İHH'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İHH'nın dünyanın dört bir yanında 50 ülkede ve Türkiye'de 77 şehirdeki 119 bin yetim çocuğun her ay düzenli bakımını üstlendiğini belirten Yeşil, "Bu çocuklarımıza gıda, barınma, sağlık, gibi konularda destek veriyoruz. Her yıl ise 120 ülkede 800 bin yetime dönemsel yardım ulaştırıyoruz. İHH, 13 ülkede açtığı 38 yetimhane, 1 eğitim merkezi ve yetim yaşam merkeziyle binlerce çocuğa hamilik yapıyor." dedi.

Yeşil, yetimhaneleri gıda ihtiyacı ve eğitim masrafları çalışan istihdamı ve sosyal aktiviteler gibi birçok alanda desteklediklerini vurgulayarak, İHH'nın yetimleri kendi topraklarında kültürlerinden koparmadan, aklen, ruhen ve fiziken sağlıklı bir şekilde yetiştirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar ise AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İHH'dan AA'ya ziyaret
İHH'dan AA'ya ziyaret

Mustafa Yeşil, İsa Sansar, Samsun, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika


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