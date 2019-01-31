Son Dakika Haberleri: İhh'dan Arakanlı Müslümanlara Giyecek Yardımı

İhh'dan Arakanlı Müslümanlara Giyecek Yardımı

43 dakika önce

İHH İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş'e göç eden 30 bini aşkın Arakanlı Müslümana battaniye, kazak ve şal yardımında bulundu.

İhh'dan Arakanlı Müslümanlara Giyecek Yardımı, System.String[]
İHH İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş'e göç eden 30 bini aşkın Arakanlı Müslümana battaniye, kazak ve şal yardımında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Myanmar'da yaşadıkları katliamdan kaçarak komşu ülke Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara, İHH İnsani Yardım Vakfı yardım ulaştırmaya devam ediyor.

"Sıcacık bir iyilik" sloganıyla sürdürdüğü kış kampanyası kapsamında Bangladeş'e göç eden 30 bini aşkın Arakanlı Müslümana battaniye, kazak ve şal dağıtımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH yetkilisi Mücahit Demir, Bangladeş'in Cox's Bazar şehrindeki mülteci kamplarında bulunan Arakanlıların derme çatma evleri bulunduğu için kış şartlarında yaşamlarının zorlaştığını belirtti.

Arakanlıların yaralarını bir nebze de olsa sarmayı hedeflediklerini ifade eden Mücahit Demir, şunları kaydetti:

"Bangladeş, Muson yağmurlarından aylarca etkilenen bir ülke olduğundan hava sıcaklığı normal seyrinin altına düşmekte. Arakanlı mülteciler de derme çatma evlerde yaşadığından uzun süreli yağan yağmurlardan direkt etkileniyorlar. Mülteciler, özellikle sabaha karşı çok daha fazla soğuklardan etkilenmekteler. Bu nedenle İHH olarak Arakanlı ailelerimize kışlık kıyafet ve battaniye dağıtımları yaptık. İnşallah destek geldiği sürece bu yardımlarımızı sürdüreceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:02 Kaynak: AA

İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş, İHH, Güncel
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