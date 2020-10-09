Bayburt ve Ordu İHH'dan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Bayburt ve Ordu'da İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Azerbaycan'a destek amacıyla basın açıklaması düzenlendi.

Bayburt İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Kent Ormanı'nda düzenlenen açıklamada, katılımcılar Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyarak Azerbaycan'a destek için konvoy düzenledi.

Basın açıklamasında konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Türkiye olarak Azerbaycan'ın yanında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün Azerbaycan'da yaşananlar aslında dünkü olayların devamı niteliğinde. Bunlar gerçekten insanlığa sığmayan davranış örneği sergileyerek 30 yıl önce Azerbaycan toprağı olan Karabağ'a saldırmışlar ve orada katliam yapmışlardır. 30 yıldan beri dünyada hukuktan, adaletten bahseden düzende maalesef adaletin ancak güç sayesinde olduğunu dünya bize bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

Açıklama metnini okuyan Bayburt İHH Başkanı İlhami Polat ise Azerbaycan topraklarındaki işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın yeniden sivillere yönelik saldırılara başladığını hatırlattı.

Ermenistan saldırıları karşısında uluslararası toplumun gerekli ve yeterli tepkiyi göstermediğinin altını çizen Polat, şunları kaydetti:

"Bizler dünyanın sessiz kaldığı Ermenistan'ın bu haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan, hukuk tanımazlığını daha da artırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ediyor. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından dua yapıldı.

Daha sonra Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla destek konvoyu düzenlendi.

Ordu

Ordu İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Ceren Özdemir Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, katılımcılar Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyarak Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

Ordu İHH Arama Kurtarma Başkanı Olgun Öztürk, burada yaptığı açıklamada, Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın, yeniden sivillere yönelik saldırılara başladığını anımsattı.

Ermenistan'ın, son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha tüm dünyaya gösterdiğini aktaran Öztürk, "Bizler, her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız." şeklinde konuştu.

Öztürk, yıllardır Ermenistan'ın saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koymayan uluslararası toplumun, çifte standardını bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, "Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.