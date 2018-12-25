Son Dakika Haberleri: İhh'dan Başkan Saraçoğlu'na Ziyaret

İhh'dan Başkan Saraçoğlu'na Ziyaret

1 saat önce

İnsani Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kütahya Şubesi Başkanı Mustafa Yenipazar ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

İhh'dan Başkan Saraçoğlu'na Ziyaret, System.String[]
İnsani Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kütahya Şubesi Başkanı Mustafa Yenipazar ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Kabullerinden dolayı Başkan Kamil Saraçoğlu'na teşekkür eden İHH Kütahya Şubesi Başkanı Mustafa Yenipazar ve yönetim kurulu üyeleri, Saraçoğlu'na vakıf çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Saraçoğlu, İHH Şubesi Başkanı Yenipazar ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.(EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:05 Kaynak: İHA

Kamil Saraçoğlu, Yenipazar, Kütahya, İHH, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu Son Dakika! Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak

Son Dakika! Erdoğan'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çalışmalar En İyi Rakamı Belirlemek Üzere Yürütüldü Asgari Ücrete Yüzde 26,05 Zam Yapılmasının Ardından Emeklinin Zam Beklentisi Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 12:59:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İhh'dan Başkan Saraçoğlu'na Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]