İhh'dan Başkan Saraçoğlu'na Ziyaret

İnsani Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kütahya Şubesi Başkanı Mustafa Yenipazar ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

İnsani Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kütahya Şubesi Başkanı Mustafa Yenipazar ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.



Kabullerinden dolayı Başkan Kamil Saraçoğlu'na teşekkür eden İHH Kütahya Şubesi Başkanı Mustafa Yenipazar ve yönetim kurulu üyeleri, Saraçoğlu'na vakıf çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Saraçoğlu, İHH Şubesi Başkanı Yenipazar ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.(EFE) - KÜTAHYA

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