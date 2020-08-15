İHH'dan Bolu Aladağ'da 500 kişiyle arama kurtarma tatbikatı - Son Dakika

BOLU Aladağ'da kamp yapan 500 İHH gönüllüsü, arama kurtarma tatbikatı yaptı.

İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinin oluşturduğu, 45 farklı ilde faaliyet gösteren arama kurtarma ekipleri, Bolu Aladağ'da çadır kurarak kamp yaptı. Kurdukları çadırlarda konaklayan 500 İHH gönüllüsü, arama kurtarma, dağcılık, ilk yardım, harita okuma, yön bulma, güvenli arama yapma, ileri sürüş teknikleri, dalış, suda arama ve muhabere eğitimi gibi konularda tatbikatlar yaptı. Gönüllüler, senaryo gereği gölde kaybolan 2 cesedi arama çalışması yaptı. Gönüllüler sırayla gölün bazı noktalarına bırakılan cansız mankenleri başarıyla buldu.