İHH'dan Cerablus'taki Suriyeli sığınmacılara yardım eli - Son Dakika

İHH'dan Cerablus'taki Suriyeli sığınmacılara yardım eli

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus kentindeki kamplarda kalan 185 aileye ihtiyaç malzemeleri ile gıda yardımları yaptı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus kentindeki kamplarda kalan 185 aileye ihtiyaç malzemeleri ile gıda yardımları yaptı. İHH Suriye sorumlusu Murat Şahin, AA muhabirine, İHH'nin Cerablus kentinde bulunan kamplarda kalan 185 Suriyeli aileye yardım kolisi dağıttıklarını aktardı. Çeşitli hayırseverlerin desteğiyle kendilerine ulaştırılan yardımları Suriyelilere dağıttıklarını ifade eden Şahin, "Yardımlar içerisinde su damacanaları, ıslak mendil, salça, sabun, hurma, bebek bisküvileri ile çeşitli gıda maddeleri bulunuyor. Kamplarda yaşayan Suriyeli kardeşlerimize ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Yardımlarını esirgemeyen hayırseverlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Son Dakika

Galatasaray'da el mahkum! St. Johnstone maçına mecburen İsmail Çipe çıkacak

Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı

Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Bir günde üç madalya! Buse'lerden sonra Uğur Aktaş da gururlandırdı

Keramet yeni yoldaymış! Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı

Ortaköy'de bulunan bir restoranın çalışanları bir aylık bahşişlerini yangın bölgesine gönderdi

Sarı-Lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Galatasaray'la görüşüyor

Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu