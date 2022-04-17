İHH'dan Dünya Yetimler Günü'nde 1200 Suriyeli yetime iftar - Son Dakika
Üye Girişi

İHH'dan Dünya Yetimler Günü'nde 1200 Suriyeli yetime iftar

17.04.2022 15:39
İHH'dan Dünya Yetimler Günü'nde 1200 Suriyeli yetime iftar

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Azez kırsalında kurulan Şam Yetimler Köyü'nde 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü'nde 1200 yetim çocuğa iftar şenliği düzenledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Azez kırsalında kurulan Şam Yetimler Köyü'nde 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü'nde 1200 yetim çocuğa iftar şenliği düzenledi.

İHH Suriye Babuselam Koordinasyon Merkezi sorumlusu Tahir Güzelel, AA muhabirine, yetim çocuklara yönelik birçok alanda hizmet verdiklerini söyledi.

Güzelel, her yıl ramazan ayının 15'inci gününde yurt içi ve yurt dışında birçok bölgede yetim çocuklar için çeşitli etkinliklerinin yapıldığını belirterek, "Mübarek ramazan günlerinde yetim çocuklarımıza her gün iftar vermeye gayret gösteriyoruz. Bugün ise dünyanın birçok bölgesinde coşkuyla kutlanan Dünya Yetimler Günü kapsamında Şam Yetimler Köyü'nde 1200 kişilik iftarı yetim çocuklarımıza ve ailelerimize ulaştırdık." dedi.

Azez'deki yetim köyünde kurulan oyun parkurlarında doyasıya eğlenen çocuklara programın sonunda çeşitli hediyeler verildiğini anlatan Güzelel, bu özel günde yetim çocukların mutluluğuna vesile olan bağışçılara teşekkürlerini iletti.

YORUMLAR
500
'Yetim Gülerse Dünya Güler' 'Yetim Gülerse Dünya Güler' Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Suriye'de görevli özel harekat polisleriyle sahur yaptı Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Suriye'de görevli özel harekat polisleriyle sahur yaptı

Suriye, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH'dan Dünya Yetimler Günü'nde 1200 Suriyeli yetime iftar - Son Dakika


Son Dakika
15:32 Besicilik yapan çiftçinin ahırına giren kurtlar 10 koyunu öldürdü!
15:28 Kapı kapı dolaşıp satıcı kadından aldıkları tereyağı eriyince patates püresi çıktı
15:19 Almanya'da kebap depremi! Fiyatların artmasıyla dükkanlar kısa süre içinde kapanabilir
15:04 Tarkan, keçi yavrularını meleyerek çağırdığı anları paylaştı
14:57 Mustafa Sarıgül'den kiralık konut krizinin çözümü için 6 maddelik öneri geldi!
14:55 Basketbol sahasındaki pitbullun tasması koptu, çocuklar can havliyle kaçtı
14:50 Galatasaray'ın çılgın Merih Demiral planı!
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan talebiyle Mariupol'deki camiye sığınan Türkler artık özgür
14:10 Arda Güler'den duygulandıran istek: Abi sıkı tut kaybolmasın
13:45 Fatih Terim'den heyecanlandıran mesaj: Türk futboluna miras bırakmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 15:45:40. #1.12#
SON DAKİKA: İHH'dan Dünya Yetimler Günü'nde 1200 Suriyeli yetime iftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement