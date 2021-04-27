İHH'dan Ekvador'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası yardımı - Son Dakika

İHH'dan Ekvador'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Ekvador'un başkenti Kito'da ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Ekvador'un başkenti Kito'da ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulundu. İHH ve bölgedeki Mescit As Selam iş birliğinde gerçekleştirilen dağıtım organizasyonunda, özelikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ciddi etkilenen 245 ihtiyaç sahibine ramazan kolisi teslim edildi. İHH yetkilileri ayrıca Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Hatice Oya Tunga Çağlı'yla görüşerek kurumun ramazan çalışmaları ve Latin Amerika'daki genel faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Endonezya'nın Kito Büyükelçisi Agung Kurniadi da İHH'nın mescitteki yardım faaliyetlerini inceleyerek, Açe bölgesindeki yetimhanenin son durumuyla ilgili bilgi aldı. Kolombiya, Ekvador ve Venezuela'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarını ulaştırmak isteyen İHH yetkilileri, çalışmalarını sürdürüyor. İHH, lota kasırgasının ardından büyük bir yıkım yaşayan Kolombiya'nın San Andres Adası ve Guatemala'da 1 Ocak 2021'de 650 aileye gıda ve hijyen paketi yardımı yapmıştı.

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