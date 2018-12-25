Son Dakika Haberleri: İhh'dan Endonezya'ya Acil Yardım

İhh'dan Endonezya'ya Acil Yardım

56 dakika önce

İHH İnsani Yardım Vakfı, tsunami felaketinin yaşandığı Endonezya'da ilk etapta 7 bin 500 kişiye acil yardım ulaştırdı.

İhh'dan Endonezya'ya Acil Yardım, System.String[]
İHH İnsani Yardım Vakfı, tsunami felaketinin yaşandığı Endonezya'da ilk etapta 7 bin 500 kişiye acil yardım ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 22 Aralık'ta volkanik dağın faaliyete geçmesiyle Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamiden etkilenenlere yardım etmek üzere acil koduyla çalışma başlatıldı.

İlk etapta 7 bin 500 kişiye insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Mağdurlara, barınak malzemesinin yanı sıra gıda ve hijyen paketi de dağıtıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle iki ay önce meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında da ilk gece bölgeye hareket ederek, 51 bin 500 mağdura acil yardım malzemesi ulaştırmıştı.

İHH aracılığıyla Endonezyalı mağdurlara yardımda bulunmak isteyen bağışçılar "ACIL" yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ayrıca İHH'nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine "ACIL" koduyla destek olunabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:22 Kaynak: AA

İnsani Yardım Vakfı, İHH, Güncel
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