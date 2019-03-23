Son Dakika Haberleri: İhh'dan Endonezya'ya Acil Yardım

İhh'dan Endonezya'ya Acil Yardım

1 saat önce

İHH İnsani Yardım Vakfının, Endonezya'nın Papua eyaletinde meydana gelen sel ve heyelan sonrasında, bölgeye acil yardım başlatarak bin 500 kişiye gıda ve hijyen paketi ulaştırdığı bildirildi.

İhh'dan Endonezya'ya Acil Yardım, System.String[]
İHH İnsani Yardım Vakfının, Endonezya'nın Papua eyaletinde meydana gelen sel ve heyelan sonrasında, bölgeye acil yardım başlatarak bin 500 kişiye gıda ve hijyen paketi ulaştırdığı bildirildi.

Endonezya'nın Papua eyaletinin başkenti Jayapura'da şiddetli yağışlar nedeniyle bir hafta önce meydana gelen sel, heyelana neden oldu. Bölgede ölü sayısının 100'ü aştığı, 200'den fazla kişinin de kaybolduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"İHH İnsani Yardım Vakfı da bölgede meydana gelen sel ve heyelan sonrasında, yerel sivil toplum kuruluşlarıyla irtibata geçerek ihtiyaç duyulan acil yardım malzemelerinin neler olduğunu belirledi. Hemen akabinde de ilk etapta bin 500 kişiye yetebilecek gıda ve hijyen paketi ulaştırdı. Hayırseverlerin destekleriyle İHH, bölgedeki faaliyetlerini kriz sonuna kadar sürdürecek. Endonezya halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, İHH'nın banka hesap numaralarına 'ENDONEZYA SEL' yazarak destekte bulunabiliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:03 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı'nın Yıllık Arazi Kullanım Kirası 822 Milyon Euro Son Dakika! Erdoğan ve Bahçeli'nin Ortak Ankara Mitingi Başladı! Canlı Aktarıyoruz Yürek Yakan Olay! Kanala Düşen Oğlunu Kurtaran Baba Boğularak Can Verdi Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 15:35:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İhh'dan Endonezya'ya Acil Yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]