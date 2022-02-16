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İHH'dan Gazze'de 1000'in üzerinde aileye battaniye yardımı - Son Dakika

İHH'dan Gazze'de 1000'in üzerinde aileye battaniye yardımı

16.02.2022 20:12
İHH'dan Gazze'de 1000'in üzerinde aileye battaniye yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi 1000'den fazla aileye kışlık battaniye yardımında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi 1000'den fazla aileye kışlık battaniye yardımında bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Gazze Ofisi Medya Sorumlusu Mahmud eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yıllardır süren İsrail ablukası nedeniyle ekonomik koşulların çok zor olduğunu belirterek, ihtiyaç sahibi ailelere ve yetimlere daha fazla insani yardım ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi 1147 aileye battaniye dağıttıklarını kaydeden Şurefa, söz konusu yardımın tutarının yaklaşık 25 bin avro olduğunu aktardı.

Şurefa, söz konusu yardımla bu kişileri kışın soğuğundan bir nebze de olsa korumayı amaçladıklarını dile getirdi.

Gazze'de yoksulluk yüzde 70'e yakın

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

İsviçre merkezli Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), 24 Ocak'ta, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin "16 Yıllık Acı: Abluka Altındaki Bir Nesil" adıyla bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, Gazze'de ablukadan önce yaklaşık yüzde 23,6 olan işsizlik oranının 2021 sonunda yüzde 50,2'ye ulaştığı, 2005'te yüzde 40 olan yoksulluk oranının ise 2021'de yüzde 69'a yükseldiği ifade edilmişti.

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İsrail, Medya, Gazze, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH'dan Gazze'de 1000'in üzerinde aileye battaniye yardımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHH'dan Gazze'de 1000'in üzerinde aileye battaniye yardımı - Son Dakika
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