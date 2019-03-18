Son Dakika Haberleri: İhh'dan Gazze'de Battaniye Yardımı

İhh'dan Gazze'de Battaniye Yardımı

56 dakika önce

İnsani Yardım Vakfı (İHH), Gazze'deki 14 bin yoksul aile ve yetime battaniye dağıttı.

İhh'dan Gazze'de Battaniye Yardımı, System.String[]
İnsani Yardım Vakfı (İHH), Gazze'deki 14 bin yoksul aile ve yetime battaniye dağıttı.

İHH'nın Gazze şubesi enformasyon müdürü Mahmud eş-Şurfa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nın, Gazze'de 14 bin yoksul aile ve yetime battaniye dağıttığını söyledi.

Yardımı yapılan battaniyelerin toplam maliyetinin, 33 bin dolar olduğunu ifade eden Şurfa, İHH'nın İsrail ablukası nedeniyle zor ekonomik şartların içinde bulunan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım projelerini sürdürdüğünü kaydetti.

Gazze'de yoksulluk artıyor

BM'nin geçen yıl yayımlanan verilerine göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaklaşık yüzde 80'i insani yardımla yaşıyor.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun (PCBS) açıkladığı raporda, 2 milyona yakın kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde yoksulluk oranı yüzde 53'e yükselirken işsizlik oranının ise yüzde 80'i aştığı belirtilmişti.


Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından 19 Aralık'ta yayımlanan bir rapora göre, Gazze Şeridi'ndeki halkın yüzde 70'i gıda sıkıntısı çekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:17 Kaynak: AA

İsrail, İnsani Yardım Vakfı, İHH, Gazze, Güncel
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