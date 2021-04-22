İHH'dan Gazze'de Ramazan süresince ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi ailelere ve hastalara iftar yemeği verdi.

İHH Gazze Temsilcisi Eşref Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de ihtiyaç sahibi aileler ve hastalar için günlük 700-750 kişilik iftar verdiklerini söyledi.

Yılmaz, İHH'nın haftanın 6 günü iftar verdiğini ve Ramazan süresince iftar yemeği dağıtımının devam edeceğini belirtti.

İftar yemeklerinin İHH'nın Gazze'de 2006 yılında açtığı aşevinde pişirildiğini kaydeden Yılmaz, aşevine 2010'da Mavi Marmara şehitleri anısına "Mavi Marmara Şehitleri Aşevi" ismi verildiğini dile getirdi.

Yılmaz, aşevinin Ramazan'dan önce de yoksul ailelere ve hastalara günlük 400-450 kişilik yemek verdiğini ifade etti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.