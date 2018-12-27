Son Dakika Haberleri: İhh'dan Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü Yaralılarına Destek

İhh'dan Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü Yaralılarına Destek

31 dakika önce

İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerine müdahaleleri sonucu yaralanan Filistinlilere tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

İhh'dan Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü Yaralılarına Destek, System.String[]
İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerine müdahaleleri sonucu yaralanan Filistinlilere tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

AA muhabirine konuşan İHH Gazze Ofisi Basın Sorumlusu Mahmud eş-Şerfa, Vakfın Gazze'de 90 kişiye tekerlekli sandalye desteği verdiğini söyledi.

Tekerlekli sandalye verilen Filistinlilerin, İsrail'in "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerine müdahalelerinde yaralandıkları için yürüyemez hale gelen kişiler olduğunu aktaran Şerfa, söz konusu yardım projesinin maliyetinin 18 bin avro olduğunu ve abluka altında zor şartlarla mücadele eden Gazzelilerin sıkıntılarını hafifletmek için gerçekleştirildiğini belirtti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.


İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:50 Kaynak: AA

İsrail, İHH, Dönüş, Gazze, Güncel
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