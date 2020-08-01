İHH'dan Gazze Şeridi'nde 4 bin 200 aileye kurban yardımı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 4 bin 200 aileye kurban eti dağıtımına başladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Gazze Ofisi'nin medya sorumlusu Muhammed eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 37 büyükbaş kurban kestiklerini söyledi.

Kurban etlerinin yerel yardım kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahibi yaklaşık 4 bin 200 aileye paylaştırılacağını aktaran Şurefa, her aileye yaklaşık ikişer kilo et dağıtılacağını ifade etti.

Şurefa, kurban etinden yaklaşık 25 bin kişinin faydalanacağını belirtti.

İHH'nın Gazze Şeridi'nde kurban eti dağıtımı bayram buyunca devam edecek.

Gazze'de Kovid-19 ile artan yoksulluk ve işsizlik sorunu

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Gazze'deki yoksulluk ve işsizlik oranı yüzde 75'lere ulaşırken, halkın yüzde 70'i de gıda güvensizliği sorunuyla mücadele ediyor.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, mayıs ayının başında yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrası çok sayıda işletmenin faaliyetlerini durdurduğunu ve bu süreçte çalışanlardan yüzde 73'ünden fazlasının işini kaybettiğini duyurmuştu.

Uluslararası kurumlar tarafından hazırlanan raporlarda, İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin "dünyanın en yoğun nüfusa sahip bölgesi" olduğu, fakirlik ve işsizlik nedeniyle bölge halkının yüzde 80'inin hayır kurumlarından aldığı yardımlarla geçimini sağladığı belirtiliyor.