Son Dakika Haberleri: İhh'dan Gazze'ye Gıda Yardımı

İhh'dan Gazze'ye Gıda Yardımı

16 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere 670 gıda kolisi dağıttı.

İhh'dan Gazze'ye Gıda Yardımı, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere 670 gıda kolisi dağıttı.


İHH Gazze Ofisi Basın Sorumlusu Mahmud eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın Gazze'de ihtiyaç sahibi aileler ve yetimlere 670 gıda kolisi dağıttığını belirtti.


Dağıtılan yardımların maliyetinin 24 bin avro olduğunu ifade eden Şurefa, İHH'nın İsrail ablukası atında zor şartlar altında yaşayan Gazze'deki Filistin halkına yardım etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.


İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'yi 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.


Uluslararası tepkilere rağmen yıllardır aralıksız süren abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde halkın neredeyse yarısı yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:07 Kaynak: AA

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