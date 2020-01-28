İHH'dan göç yolundaki ailelere acil yardım paketi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH'dan göç yolundaki ailelere acil yardım paketi - Son Dakika

İHH'dan göç yolundaki ailelere acil yardım paketi

16 dakika önce

SURİYE'nin İdlib kenti kırsal kesimlerine rejim ve destekçilerinin hava ve kara saldırıları nedeniyle Türkiye- Suriye sınırındaki bölgelere doğru göç eden sivillere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 10 bin acil yardım paketi dağıtıldı.

İHH'dan göç yolundaki ailelere acil yardım paketi, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kenti kırsal kesimlerine rejim ve destekçilerinin hava ve kara saldırıları nedeniyle Türkiye- Suriye sınırındaki bölgelere doğru göç eden sivillere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 10 bin acil yardım paketi dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Kasım ayı başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan çeşitli bölgelerde yerinden edilen sivillerin sayısının 500 bini aştığını söyledi. Göç yolundaki ailelere acil yardım paketi dağıttıklarını anlatan Tosun, "Son 24 saat içerisinde sivil yerleşimlere yönelik saldırıların yoğunlaştırılması nedeniyle en az 25 bin kişi daha göç yoluna düştü. Bu sayı sürekli artıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak göç yolundaki ailelere acil yardım paketleri dağıtıyoruz. Dağıtmış olduğumuz paketlerin içerisinde konserve, su, kek, ekmek ve meyve suyu bulunuyor" dedi.

Tosun, göç yolundaki aileler için acil olarak çadır kurulumlarının sürdüğünü ve temel yaşam malzemesi desteğinde bulunulduğunu belirterek, aynı zamanda savaş mağduru siviller için çadıra bir alternatif olarak briketten ev inşasının da sürdüğünü sözlerine ekledi.

Bu arada, saldırılardan kaçanlar bulabildikleri araçlarla göç ederken, yanlarına alabildikleri kadar eşyalarını da aldı. Göç edenler arasında çoğunluğu kadın ve çocuklar oluşturuyor.


İnsani Yardım Vakfı, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:47 Kaynak: DHA
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