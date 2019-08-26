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İHH'dan göç yolundaki ailelere yardım eli

1 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde güney kırsalındaki bölgelerden saldırılar ve çatışmalar nedeniyle Türkiye sınırına doğru göç eden sivillere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından acil yardım paketleri dağıtıldı.

İHH'dan göç yolundaki ailelere yardım eli, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde güney kırsalındaki bölgelerden saldırılar ve çatışmalar nedeniyle Türkiye sınırına doğru göç eden sivillere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından acil yardım paketleri dağıtıldı.


Esed rejimi ile müttefiklerinin sivil yerleşim yerlerine yönelik hava ve kara saldırıları nedeniyle Suriye'nin İdlib ilinin güney kırsalındaki bölgelerden kaçarak Türkiye sınırına doğru gelen ailelere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından acil yardım paketleri dağıtıldı.


İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib ilindeki saldırı ve çatışmalardan kaçan ailelere yönelik insani yardım çalışması yürüttüklerini söyledi. Tosun, göç yolculuğundaki ailelerin temel ihtiyaç malzemelerinden dahi yoksun olduğunu belirterek, "Türkiye sınırına yakın bir konumda olan İdlib'in Sarmada ilçesi civarında güney bölgelerinden kaçan aileleri karşılıyoruz. Buraya gelen birçok sivilin temel yaşam malzemelerini dahi yanlarında getiremediğini gördük. Bu nedenle ailelerin acil olarak alt yapı ve kaynak sorunu olmayan kamplara yerleştirilmeleri gerekiyor. Şu anda bölgedeki kamplarda çok sayıda mülteci barındığı için yenilerinin kurulması gerekiyor" dedi.


Göç yolundaki ailelere acil yardım paketleri de dağıttıklarını bildiren Tosun, saldırıların devam etmesi durumunda göçün daha da hızlanacağını vurgulayarak şöyle konuştu: "Göç yolunda bulunan ailelere içerisinde kuru bakliyat, sıvı yağ, kahvaltılık ürünler, ekmek, temiz içme suyu, konserve, hazır çorba ve hurmanın bulunduğu acil yardım paketleri dağıttık. Soçi'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana İdlib'de yerinden edilen kişi sayısı 1 milyona ulaştı. Eğer saldırılar sona ermezse bu sayı daha da artacak." - HATAY

İdlib, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:23 Kaynak: İHA
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