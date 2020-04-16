İHH?dan İdlib?te okul enkazına sığınan 96 kişilik 16 aileye yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH?dan İdlib?te okul enkazına sığınan 96 kişilik 16 aileye yardım - Son Dakika

İHH?dan İdlib?te okul enkazına sığınan 96 kişilik 16 aileye yardım

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentine bağlı Binniş ilçesinde Esed rejimi tarafından saldırıya uğrayan bir okul enkazında yaşam mücadelesi veren savaş mağduru 16 aileye, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.

İHH?dan İdlib?te okul enkazına sığınan 96 kişilik 16 aileye yardım, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentine bağlı Binniş ilçesinde Esed rejimi tarafından saldırıya uğrayan bir okul enkazında yaşam mücadelesi veren savaş mağduru 16 aileye, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.

Suriye'de Esad rejiminin sivil yerleşim yerlerine yönelik yoğun saldırıları nedeniyle İdlib'e bağlı Maaret el Numan ilçesinden göç ederek şehrin kuzeyindeki Binniş ilçesine sığınan toplam 96 kişiden oluşan 16 aileye İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından aralarında gıda ve hijyen paketleri de bulunan insani ihtiyaç yardımında bulunuldu, çocuklara da oyuncaklar verildi.

OKUL ENKAZINDA YAŞAM

Binniş ilçesinde daha önce Esad rejimi tarafından yapılan hava saldırısı ile hedef alınan bir okul enkazında yaşam mücadelesi veren aileler yokluk içerisinde yaşam mücadelesi verirken ancak yardımlarla ayakta durmaya çalışıyor. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, İdlib'te sivillerin yaşam alanlarının gün geçtikçe azaldığını söyledi. Ailelere destek olduklarına değinen Tosun, ? "Aralık 2019'un başından bu yana yüz binlerce sivil yerinden edildi. Çok sayıda insan açıkta kaldı. Bu süreçte kente bağlı Binniş ilçesinde bir okul enkazına sığınan çocukların ve kadınların  çoğunlukta olduğu toplam 96 kişiden oluşan 16 ailenin yardım talebi bize ulaştı. Biz de bu ailelere gıda, hijyen paketi, halı, battaniye, hasır ve nakdi yardım ulaştırdık. Suriye içerisindeki savaş mağduru sivillere yönelik insani yardım çalışmalarımız sürecekö dedi.


Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:50 Kaynak: DHA

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