İHH'dan İdlibliler için insani yardım seferberliği - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanından kaçarak Türkiye sınırına yakın çadır kentlere yerleşen İdlibliler için seferber oldu.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları sürüyor.

Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerince düzenlenen saldırılarda sivil kayıplar artarken, yoğun bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yaklaşan İdlibliler, kış şartlarının yoğunlaştığı bölgede yaşam mücadelesi veriyor.

Bölgede yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan Türkiye'deki yardım kuruluşları da yardım seferberliği başlattı.

Suriye'deki olayların başlangıcından itibaren yardımlarını sürdüren İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı da son günlerde yaşanan insanlık dramı nedeniyle çalışmalarına hız verdi.

İHH bu kapsamda, 533 sünger, 1367 gıda kolisi, 350 hazır yemek kolisi, 304 kıyafet paketi, 300 bebek maması, 5 bin 753 çocuk bezi, 6 bin 170 çizme, 2 bin 650 koli bebek bisküvisi, 1175 sıcak yemek, 860 güneş enerjili el feneri, 5 bin 274 battaniye, 7,5 ton kömür, 460 halı, 343 hijyen paketi, 900 adet 5 kilogramlık zeytin tenekesi, 970 adet mont, 1300 kilogram helva, 360 kadın pedi, 715 çocuk sepeti, 83 hasır, 3 bin 600 litre su, 14 bin 635 kilogram ısıtma malzemeleri, 135 soba, günlük 2 bin ekmek paketi, 500 giyim ve ayakkabı sepeti ile 300 çadır yardımı gerçekleştirdi.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da Türkiye sınırına gelen göç dalgası sonrası yeni kurulan kampları gezerek, çalışmaları yerinde inceledi.

Yıldırım'dan yardım çağrısı

Türkmen Dağı bölgesindeki bir kampta çalışmaları inceleyen İHH Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, İHH'nın kurulduğu günden bu yana destek veren gönüllülere teşekkür etti.



İdlib'te bulunduğu bölgede 7 bin çadırın olduğunu anlatan Yıldırım, "Sadakataşı'nın kurduğu çadırlar da burada. Burada çok büyük bir çadır kent kurmuş. Bizler de bu çadır kentlerde ayrıca çalışıyoruz. Buradaki evler yetim aileleri için yapılıyor. Burada 50 yetim ailesi kalacak, üst taraftaki daireler 36 metrekare, alttakiler 40 metrekare civarında, iki oda, mutfağı, banyosu ve lavabosu var. 32 tanesi tamamlandı. Onların anahtarlarını teslim edeceğiz. Birkaç gün içerisinde yetim çocuklarımız burada kalacak." diye konuştu.

İdlip'de briket evler yapmak istediklerini aktaran Yıldırım, "Şu anda insanlar ya çadırlarda ya da dışarıda kalıyorlar. Briket evler çok güzel, maliyeti az. 360 dolar. Tük parasıyla da yaklaşık 2 bin 200 lira. Kadim dostlar olarak bu kampanyayı başlatıp diğer gruplara da yaygınlaştırırsanız yine insanların yağmurdan, soğuktan, çamurdan kurtulmasını hep birlikte sağlamış oluruz yetimlerin dulların duasını alırız." ifadelerini kullandı.



Bölgedeki bir yetimhaneyi de gezen Yıldırım, "Burada 90 tane yetim çocuğumuz var. Türkmen kardeşlerimizin bu okuluna yardım etmek isteyen bütün arkadaşlarımı göreve davet ediyorum. Çünkü bu yetim çocuklara biz bakmalıyız. Bu yetim çocukların sevabını biz almalıyız. Bu okulların hiçbir şekilde fon sıkıntısı çekmemesi gerekiyor. Sizi Türkmen Dağı'ndaki Türkmen yetimlere yardıma davet ediyorum." dedi.