İHH'DAN İNSAN HAKLARI GÜNÜ AÇIKLAMASI - Son Dakika

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İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Burdur Şubesi 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Şube Başkanı Hüseyin Çetinkaya, şube binası önünde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Çetinkaya, Dünyanın farklı coğrafyalarında devam eden savaşlar, çatışmalar, kuraklık, doğal afetler, siyasi ve ekonomik problemler gibi nedenlerle milyonlarca insan çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini anlattı.

Ülkesini, evini terk etmek zorunda kalan, göç yollarında ve mülteci teknelerinde yaşamını kaybeden insanlar olduğunu dile getiren Çetinkaya, şunları söyledi:

"Bir tarafta zenginliklere sahip olan ülkeler varken diğer yanda en temel gıdaya ve temiz suya ulaşamayan ülkeler ve insanlar var. Her geçen gün milyonlarca insan, yaşam, barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi en temel insan haklarından mahrum kalmakta. Günümüzde uluslararası toplumun suskunluğundan cesaret alanlar, işgal, tehcir ve zulüm politikalarına pervasızca devam etmektedir. Komşumuz Suriye'de 2011'den bu yana devam eden savaşta 600 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 12 milyon kişi mülteci konumuna düştü. Ülkede kalanların 11 milyondan fazlası ise insani yardıma muhtaç durumda."