Sivas'ta, Kudüs'ün hakları ve özgürlüğüne destek çağrısı - Son Dakika

Sivas Genç İHH Başkanı Kubilay Altıntaş, Kudüs'ün hak ve özgürlüğü için uluslararası mekanizmaları İsrail'in attığı işgal adımlarını durdurmaya çağırdı.

Altıntaş, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Filistinlilerin 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları ve evlerinin ellerinden alındığını söyledi.

Filistinlilerin, bugüne kadar 5 binden fazla evin işgalci İsrail tarafından yıkılmasıyla zor günler yaşadığını belirten Altıntaş, "Kudüs'teki Müslümanlar, işgalin birebir muhatabı ve mağdurudur. Uzun yıllardır devam eden baskı siyaseti ağırlaşarak sürmektedir." dedi.

Müslüman halka yönelik baskı siyasetinin ve göçlerin arttığını vurgulayan Altıntaş, şunları kaydetti:

"Hukuksuz işgal durdurulmalı, evlerin yıkımına son verilmeli, yeni ev yapma ve restorasyonun önündeki engeller kaldırılmalıdır. İsrail, BM komitelerinden ve üye olduğu tüm uluslararası kurum ve kuruluşlardan çıkartılmalıdır. Uluslararası adaleti ve hukuku uygulayacak mekanizmalar geliştirilmelidir. Adil barış ve istikrarı sağlamak için Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etmeleri ve bağımsız devletlerine kavuşmaları sağlanmalıdır. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Kudüs dostları ile birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Tüm dünyadaki insanları, uluslararası mekanizmaları, adaleti ve hukuku savunan herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu işgal adımlarını durdurmaya çağırıyoruz."