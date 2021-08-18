İHH'dan İsrail saldırılarında yakınlarını kaybeden Gazzeli ailelere ve yaralılara mali yardım - Son Dakika

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Şurefa, her bir aileye 300 avro nakdi yardım ulaştırıldığını belirtti.

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