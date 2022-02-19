İHH'dan Kabil'de uyuşturucu tedavi hastanesine tıbbi yardım - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü Jangalak Hastanesine tıbbi yardımda bulundu.

Çıhil Sütun bölgesindeki 250 yataklı hastanede düzenlenen törene, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Emre Manav ve hastane Başhekimi Dr. Zelmay Nurzay katıldı.

İHH yetkililerinden alınan bilgiye göre, uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde kullanılan 38 kalem tıbbi malzeme ile 138 kalem ilaç olmak üzere 1 ton tıbbi malzeme yardımı hastane için temin edildi.

Törende konuşan İHH başkanı Bülent Yıldırım, Afganistan'ın sadece kendisi için değil tüm dünya için uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve Türkiye'nin en başından beri her zorlukta Afgan halkının yanında olduğunu söyledi.

Afganistan'da uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde görev alan personellerin yalnız bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan'ın uyuşturucu ile mücadelesi başarılı olursa, dünya çok önemli bir beladan kurtulacaktır. Bütün dünyaya çağrıda bulunuyorum; bu konuda Afganistan'ı yalnız bırakmayın. Özellikle Batılı devletler bu konuda çok daha gayret etmeli. Afganistan halkı, genci, kadını ve çocuğuyla bu sıkıntıyı çekiyor. Biz Türkiyeli sivil toplum kuruluşu İHH ve Türkiye devleti olarak Allah'ın izniyle tamamen yanınızdayız."

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Emre Manav da "Biz Afganistan'a özellikle bu dönemde yardımları kritik görüyoruz. Bu bakımdan İHH'nın bizim yanımızda olmasını, Afgan halkının yanında olmasını çok önemsiyoruz." dedi.

Jangalak Hastanesi Başhekimi Dr. Zelmay Nurzay ise söz konusu yardımlar için İHH nezdinde Türkiye'ye teşekkür etti.

Afganistan ve Türkiye'nin dost ve kardeş ülkeler olduğunu, Türkiye'nin her şartta kardeşleri Afgan halkının yanında bulunduğunu belirten Nurzay, "Yardımlarının karşılıksız olarak devam etmesini umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan yönetimini devralmasının ardından İHH, 16 vilayette ihtiyaç sahibi Afgan ailelere 300 tondan fazla gıda yardımında bulundu.