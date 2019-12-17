İHH'dan kamplara soba ve yakacak yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH'dan kamplara soba ve yakacak yardımı - Son Dakika

İHH'dan kamplara soba ve yakacak yardımı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib ve Halep illerinin kırsallarındaki sığınmacı kamplarında yaşayan ailelere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından 5 bin adet soba ve 25 ton yakacak yardımı yapıldı.

İHH'dan kamplara soba ve yakacak yardımı, System.String[]

Suriye'nin İdlib ve Halep illerinin kırsallarındaki sığınmacı kamplarında yaşayan ailelere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından 5 bin adet soba ve 25 ton yakacak yardımı yapıldı.


İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki sığınmacı kamplarında kış mevsiminin zor şartlar altında devam ettiğini belirtti.


Kamplarda ısınma sorunu yaşayan ailelere soba ve yakacak yardımı yaptıklarını aktaran Tosun, "Özellikle İdllib'in güney kırsalından kuzeye doğru yoğun bir göçün gelmesi bölgede ciddi ihtiyaçlar meydana getirdi. Kış mevsiminde bulunmamız nedeniyle aileler en çok soba ve yakacağa ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda ısınma sorunu yaşayan ailelere soba ve yakacak yardımında bulunduk. Bu dağıtımlarımızdan 25 bin kişi istifade etti" dedi.


Tosun, Suriye içerisindeki savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik yardım çalışmalarının devam edeceğinin altını çizerek desteklerinden ötürü bağışçılara teşekkür etti. - HATAY

Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış
Almanya'daki kocasının yanına gitmek için yeğenini kaçırttı Erdoğan'dan Cenevre'de dikkat çeken çıkış: Dünyanın devleri sadece gülücük atıyor Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti

Son Dakika Haberleri
18:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti - Son Dakika
18:35 Samsun'da polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı - Son Dakika
18:35 Şişli'de market çalışanı turisti bıçakladı - Son Dakika
18:34 Misafir olarak kaldığı evde bebeğini bırakıp kaçtı (2) - Son Dakika
18:34 Burdur'da imam nikahlı eşini öldüren yabancı uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 18:36:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İHH'dan kamplara soba ve yakacak yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]