Son Dakika Haberleri: İHH'dan kardeşlik iftarı
Son Dakika Güncel Haber

İHH'dan kardeşlik iftarı

28 dakika önce

Karabük İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından kardeşlik iftarı yapıldı.

İHH'dan kardeşlik iftarı, System.String[]
Karabük İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından kardeşlik iftarı yapıldı. İl ve ilçelerden gelen ailelere iftar açtıran İHH çocukları da bayram öncesi sevindirerek bayramlık aldı.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen, geleneksel kardeşlik buluşması etkinliğinde üniversite çocuk gelişim bölümü ve diğer öğrenciler eşliğinde oyunlar ve aktiviteler de gerçekleştirildi. Etkinlikte çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

İHH Karabük yetkilileri bu etkinliklerin artarak devam edeceğini belirterek, bu çalışmaları Karabük halkının destekleri ile yaptıklarını ifade ettiler. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:02 Kaynak: İHA
İnsani Yardım Vakfı, Karabük, İHH, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Pedofili içerikli kitabın yazarı ve yayınevi sahibi hakkında hapis istemiyle dava açıldı ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili önerisine yeşil ışık yaktı Eski sevgilisinin çirkin tuzağına dayanamayan 2 çocuk annesi kadın, kendini astı Şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Pamuk prens

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 17:30:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İHH'dan kardeşlik iftarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]