İhh'dan Kimsesiz Yaşlılar İçin "Umut Evi"

İHH İnsani Yardım Vakfı
, Suriye
'deki iç savaşta Esed rejiminin saldırılarında ailesini kaybeden ve yardıma muhtaç duruma düşen kimsesiz yaşlılara Azez
'de açtığı "Umut Evi" adlı merkezde hizmet veriyor.
Günlük 100 kişiye fizik tedavi uygulaması yapılan merkezde, kimsesiz 16 yaşlı Suriyelinin de sürekli bakımları gerçekleştiriliyor.
İHH Babusselam Lojistik Merkezi Koordinatörü Hasan Aksoy
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında faaliyete başlayan Umut Evi'nde ihtiyaç sahiplerine hizmet verdiklerini söyledi.
Aksoy, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük zoraki yerinden edilmenin yaşandığı Suriye'de 100 binlerce aile parçalandı veya tamamen yok oldu. İHH, bu kapsamda savaşta ailesini kaybeden ve yardıma muhtaç konuma düşen yaşlılar için Azez'de Umut Evi kurdu. Ayrıca burada savaşta engelli duruma düşen sivil insanlara yönelik doktorlar eşliğinde fizik tedavi hizmeti verilmektedir. Umut merkezinde kadınlar ve erkekler ücretsiz tedavi edilmektedir." ifadesini kullandı.
Aksoy, "Ayrıca Azez ve çevresindeki kamplarda engelli aileleri tespit edip, bu insanlara da gıda, hasta bezi ve bunun dışındaki tıbbı ekipmanları ulaştırıyoruz." şeklinde konuştu.
İHH, Suriye'de 2011 yılından bu yana gıda, barınma, sağlık, eğitim gibi alanlarda yardım faaliyetleri yürütüyor.
GMTY
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