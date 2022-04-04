İHH'dan kuraklık yaşanan Somali'ye ramazan yardımı - Son Dakika
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İHH'dan kuraklık yaşanan Somali'ye ramazan yardımı

04.04.2022 12:35
İHH'dan kuraklık yaşanan Somali'ye ramazan yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, ramazan dolayısıyla Somali'de ihtiyaç sahibi 427 aileye kumanya dağıttı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, ramazan dolayısıyla Somali'de ihtiyaç sahibi 427 aileye kumanya dağıttı.

İHH'dan yapılan açıklamada, 2020 yılından bu yana yeterli yağışın olmadığı Somali'de kuraklık felaketinin yaşandığına vurgu yapılarak, kuraklığın bölge halkını ciddi şekilde etkilediği belirtildi.

Somali'de yaşanan milyonlarca insanın, temiz su ve yiyeceğe ulaşmakta büyük güçlük çektiği ve bazı su kuyularının kuruduğu bilgisi verilen açıklamada, ülkede, sağlık hizmetleri, gıda ve suya büyük ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Kuraklığın, tarım alanlarının da verimsizleşmesine neden olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuraklıktan şu ana kadar 4,3 milyon insanın etkilendiği tahmin ediliyor. 500 bin kişi de kuraklık dolayısıyla yaşadığı bölgelerden başka bölgelere göç etmek durumunda kaldı. Bölgedeki kaynaklar, özellikle orta ve güney Somali'de hayvanlar için otlak ve su arayışı ile kaynak kullanımı konusunun çatışma riski oluşturduğunu belirtiyor. 23 Kasım 2021'de acil durum ilan edilen ülkede, hükümet diğer devletlerden ve sivil toplum kuruluşlarından yardım talebinde bulundu."

İHH'nın, ülkeye yönelik yardım çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, düzenli olarak her ay 500 aileye et dağıtımında bulunan İHH'nın, ramazan çalışmaları kapsamında 427 aileye kumanya paketi dağıttığı ifade edildi.

12 bin kişiye gıda ve hijyen paketi desteği

İHH'nın, ramazan öncesinde de 200 aileye gıda kolisi, 200 aileye ise hijyen paketi ulaştırdığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bölgeye yönelik yardım faaliyetleri kapsamında 2021 yılı kasım ayında Baidoa kenti ve çevresine yaklaşık 408 bin kişinin faydalanacağı 85 tanker su gönderen İHH, 415 aileye de temel gıda malzemeleri dağıtmıştı. Ramazanda ve ramazan öncesinde yapılan gıda ve hijyen paketi yardımlarından ise toplamda 12 bin kişi istifade etti."

İHH'dan kuraklık yaşanan Somali'ye ramazan yardımı
İHH'dan kuraklık yaşanan Somali'ye ramazan yardımı
İHH'dan kuraklık yaşanan Somali'ye ramazan yardımı
İHH'dan kuraklık yaşanan Somali'ye ramazan yardımı

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Somali, Tarım, İHH, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH'dan kuraklık yaşanan Somali'ye ramazan yardımı - Son Dakika


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