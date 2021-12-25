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İHH'dan, Lübnan'daki dar gelirli aileler ve Filistinli mültecilere insani yardım - Son Dakika

İHH'dan, Lübnan'daki dar gelirli aileler ve Filistinli mültecilere insani yardım

25.12.2021 14:42
İHH'dan, Lübnan'daki dar gelirli aileler ve Filistinli mültecilere insani yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'da Filistinli mülteciler ve düşük gelirli ailelere başta gıda olmak üzere çeşitli yardımlarda bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'da Filistinli mülteciler ve düşük gelirli ailelere başta gıda olmak üzere çeşitli yardımlarda bulundu.

İHH Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Umut Bilgin, AA muhabirine, başkent Beyrut'taki insani yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Lübnan'ın güneyindeki Sur, kuzeyindeki Trablusşam ve Beyrut kentlerinde toplam 1330 aileye gıda yardımında bulunduklarını belirten Bilgin, bu yardımların bir kısmının Lübnanlı ihtiyaç sahibi ailelere bir kısmının da Filistinli mültecilere verildiğini ifade etti.

Gıda yardımının yanı sıra kalıcı bir çözüm sunmak için Lübnan'da uzun süre önce faaliyete geçirdikleri "geliri kalkındırma" projelerine de devam ettiklerini söyleyen Bilgin, özellikle Filistinli mültecilere yönelik 7 gelir temin projesinin açılışını yaptıklarını belirtti.

Bilgin, Lübnan'ın Sayda kentinde bir Kur'an kursu için gerekli tüm ihtiyaçları temin edip, kursun açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Lübnan'da 20 saati bulan ciddi elektrik kesintilerinin mültecilerin hayatını kötü etkilediğini ve İHH olarak bu soruna bir çözüm bulmak için ayrıca girişimler başlattıklarını hatırlatan Bilgin, şunları söyledi:

"Kamptaki ailelere akü cihazı verdik. Elektrik gelince şarj ediliyor. Sadece evler değil bakkal ve mescitlerde de aydınlatma projelerini tamamladık."

Bilgin, İHH olarak Lübnan genelinde çalışmaların devam ettiğini, kışın gelmesiyle birlikte yeni yardım faaliyetlerinde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

İHH'dan, Lübnan'daki dar gelirli aileler ve Filistinli mültecilere insani yardım
İHH'dan, Lübnan'daki dar gelirli aileler ve Filistinli mültecilere insani yardım
İHH'dan, Lübnan'daki dar gelirli aileler ve Filistinli mültecilere insani yardım
İHH'dan, Lübnan'daki dar gelirli aileler ve Filistinli mültecilere insani yardım

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Kuzey Afrika, Orta Doğu, Lübnan, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH'dan, Lübnan'daki dar gelirli aileler ve Filistinli mültecilere insani yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHH'dan, Lübnan'daki dar gelirli aileler ve Filistinli mültecilere insani yardım - Son Dakika
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