Son Dakika Haberleri: İhh'dan Lübnan'daki Suriyeliler İçin Yardım Kampanyası

İhh'dan Lübnan'daki Suriyeliler İçin Yardım Kampanyası

31 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal bölgesindeki kamplarda kalan Suriyeliler için yardım kampanyası başlattı.

İhh'dan Lübnan'daki Suriyeliler İçin Yardım Kampanyası, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal bölgesindeki kamplarda kalan Suriyeliler için yardım kampanyası başlattı.

İHH'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal bölgesinde, Suriyeli mültecilerin barındığı kamplar kar altında kaldı. Donma sonucu ölümlerin yaşanabileceği bölgeden, yardım çağrılarının yükseldiği kaydedildi. İHH, 35 bin nüfuslu mülteci kampına yönelik acil yardım çalışması başlattı.

Bölgede acil olarak gıda, battaniye ve mazota ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İHH'nın "Arsal Acil Kış Yardımı Projesi"ne destekte bulunmak isteyenlerin, vakfın hesap numaralarına "PROJE KODU 10589" açıklamasıyla dilediği miktarda yardım yapabildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:43 Kaynak: AA

İnsani Yardım Vakfı, Lübnan, İHH, Güncel
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