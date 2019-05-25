Son Dakika Haberleri: İHH'dan Madagaskar'a ramazan yardımı

İHH'dan Madagaskar'a ramazan yardımı

4 saat önce

İHH İnsani Yardım Vakfı, Madagaskar'daki ihtiyaç sahibi Müslümanlara ramazan ayında yardımda bulundu.

İHH'dan Madagaskar'a ramazan yardımı, System.String[]
İHH İnsani Yardım Vakfı, Madagaskar'daki ihtiyaç sahibi Müslümanlara ramazan ayında yardımda bulundu.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, çeyrek asrı aşkın bir süredir ramazanda iftar sofraları kuran, gıda yardımlarında bulunan İHH, bu yıl da yetimlerin yüzünü güldürmeye, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeye devam ediyor.
Bu yıl yurt dışında 120 ülkede ve bölgede, Türkiye'de de 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak olan İHH ekiplerinin faaliyetleri gerçekleştirmek üzere ulaştıkları ülkelerden biri de Madagaskar.
Hayırseverlerin yaptıkları bağışlarla hazırlanan yardım paketleri, Madagaskar'ın Santa Marie Adası'nda yaşayan 2 bin 500 kişiye ulaştırıldı. Madagaskarlı mağdurlara 500 kumanya paketi dağıtıldı. Kumanya paketlerinde, pirinç, un, şeker, yağ ve süt yer aldı.
İHH'nın, zekat, fitre ve sadaka bağışlarıyla dünyanın farklı yerlerinde mağdur Müslümanlar için yapılacak yardım faaliyetlerine destek olunabiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:11 Kaynak: AA
İnsani Yardım Vakfı, Madagaskar, İHH, Güncel
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