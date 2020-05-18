İHH'dan ramazan yardımları - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı, İstanbul'da evsiz vatandaşlar için 10 bin kişilik iftar ve sahur ikramında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, muhtaç aileleri ziyaret edip, hayırseverlerin kumanya, hijyen paketi, zekat ve fitre yardımlarını ulaştıran İHH ekipleri, ramazan boyunca sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara 10 bin kişilik iftar ve sahur ikramında bulundu.

İftariyelikler Saraçhane Parkı, Eminönü Meydanı ve Taksim Meydanı'nda dağıtılırken, sahurluk ikramları da evsizlerin geceledikleri park ve köprü altları gibi mekanlarda yapıldı.

Hayırseverler, FITRE yazıp 4072'ye SMS göndererek 27 lira, IFTAR, KUMANYA ya da BAYRAMLIK kelimelerinden birini yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 lira bağışta bulunabiliyor.