Son Dakika Haberleri: İHH'dan Sudan'a 5 yeni cami
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İHH'dan Sudan'a 5 yeni cami

21 dakika önce

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Sudan'ın çeşitli bölgelerinde 5 camiyi ibadete açtı.

İHH'dan Sudan'a 5 yeni cami, System.String[]
İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Sudan'ın çeşitli bölgelerinde 5 camiyi ibadete açtı.
İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, vakıf, insani yardım çalışmalarının yanı sıra imza attığı kalıcı eserlerle mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdürüyor.
İHH, çeşitli coğrafyalarda ibadet olanaklarından mahrum kalan Müslümanlar için cami ve medrese inşası gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İHH, hayırseverlerin destekleriyle Sudan'ın çeşitli bölgelerinde Necmeddin Erbakan, Hacı Hasibe Ticani, Rüsselsheim Ümmed, Eb rar ve İmam Malik adını verdiği 5 cami inşa etti.
Yapımı tamamlanarak ibadete açılan camilerle bölge halkı, ibadetlerini huzur içinde yapabilecekleri temiz ve uygun bir ortama kavuşmuş oldu. Camiler ayrıca çocukların da dini eğitim alabilecekleri bir mekan olma özelliği taşıyor. Açılışı yapılan camilerle birlikte İHH tarafından Sudan'da toplam 16 cami açılmış oldu.
İHH, hayırseverlerin destekleriyle Sudan'da yine 5 ayrı caminin inşasını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:00 Kaynak: AA
İnsani Yardım Vakfı, Sudan, İHH, Güncel
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