İHH'dan Sudan'da down sendromlu çocuklar ve ailelerine destek - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Down Sendromlular Merkezi'nde iftar programı düzenleyerek, ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası dağıttı.

Başkent Hartum'daki Down Sendromlular Merkezi'nde yapılan programa, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahçi, down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı.

Programda 200 kişiye iftar verildi ve 86 aileye gıda yardımında bulunuldu.

Büyükelçi Neziroğlu, programda yaptığı konuşmada, daha önce Sudan'da gerek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gerek sivil toplum kuruluşlarının (STK) katkılarıyla kadınlar için kına yapma, dikiş nakış, aşçılık, erkekler için berberlik, elektrik ve klima tamirciliği, marangozluk gibi mesleki eğitim programlarının düzenlendiğini belirterek, STK'lara mesleki teknik eğitimlerine daha çok ağırlık vermeleri çağrısında bulundu.

İHH Sudan Temsilcisi Bahçi, "İHH olarak Ramazan 2022 faaliyetleri kapsamında Sudan'ın başkenti Hartum'da, Kurdufan ve Darfur bölgelerinde 1400 gıda kolisi dağıttık. Bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak koliler hazırladık." diye konuştu.

Şimdiye kadar 1250 kişiye iftar programı düzenlediklerini ifade eden Bahçi, bu sayıyı ramazan ayı içerisinde 3 bine çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Bahçi, özellikle down sendromlu, yaşlı, yetim aileleri ve görme engellilerin ailelerine yardım yapmayı öncelediklerini söyledi.