İHH'dan Sudan'ın Batı Darfur bölgesine yardım - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı, Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde çatışmalardan etkilenen ve farklı noktalara göç eden kişilere yönelik acil yardım çalışması başlattı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Batı Darfur'da kabileler arasında çıkan çatışmalardan etkilenenlere yönelik yardım kampanyası düzenlendi.

Çalışmalar kapsamında, İHH tarafından şu ana kadar 260 aileye kumanya, 800 aileye et dağıtıldı. İHH ekipleri 500 çocuğa da oyuncak hediye etti.

İHH'nın Sudan'daki çalışmalarına destek olmak isteyenlerin, SUDAN yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 10 lira destekte bulunabileceği ya da İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile veya İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına SUDAN yazarak istediği tutarda yardım edebileceği belirtildi.

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