Son Dakika Haberleri: İhh'dan, Suriye'de Sel Mağduru Ailelere Yardım

İhh'dan, Suriye'de Sel Mağduru Ailelere Yardım

52 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Türkiye sınırındaki hattında geçen hafta meydana gelen selde mağdur olan ailelere çadır, sünger, battaniye ve kış malzemesi yardımı yaptı.

İhh'dan, Suriye'de Sel Mağduru Ailelere Yardım, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Türkiye sınırındaki hattında geçen hafta meydana gelen selde mağdur olan ailelere çadır, sünger, battaniye ve kış malzemesi yardımı yaptı.

Suriye'de zorla yerlerinden edildikten sonra Türkiye sınırındaki kamplara sığınan onbinlerce aile, geçen hafta şiddetli yağışların neden olduğu selden dolayı barınaksız kalmasının ardından İHH, İdlib ilinin kuzeyindeki sınır hattında yaşayan halka, çadır ve kışlık elbise yardımı yaptı.

İHH Suriye Çalışmalar Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'de Atme ve diğer bölgelerdeki kamplarda yaşayan ve selden zarar görenlere 15 yardım tırı gönderiyoruz. Bu tırlar, bin 200 ailenin acil ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlıyor. dedi.

İdlib'e bağlı Atme, Kerame ve Sermade bölgelerinde selden zarar görenlere yardım ulaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Tahiroğlu, yardım olarak sünger, battaniye, kışlık elbise, mont, ayakkabı ve çadır gibi malzemelerin dağıtıldığını söyledi.

Atme kamplar bölgesinde 26 Aralık'ta başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 11 çadır kampını sular altında kalmış, 67 kamp selden olumsuz etkilenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:57 Kaynak: AA

İdlib, Türkiye, İHH, Suriye, Güncel
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